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Общество

Дизайнеры из Кыргызстана открыли Неделю моды в Екатеринбурге

Фото Татьяны Андреевой/«Российская газета». Работы дизайнеров Кыргызстана

В Екатеринбурге проходит XII международная неделя моды, которую в этом году открыли дизайнеры из Кыргызстана. Они рассказали «Российской газете», как сделать авторские вещи функциональными и стильными.

«Мы привезли на Урал коллекцию южных родов Кыргызстана, в нашей республике до сих пор есть разделение на племена. Чтобы ее собрать, дизайнер объездил весь Алайский хребет, где жили этнические киргизы», — делится Бермет Турсалиева, координатор бренда традиционных изделий.

На неделе моды они показали коллекцию каляков — женских головных уборов, которые образуют несколько метров намотанной ткани. Они служили тюркскому народу в пути: в ткань могли запеленать ребенка, использовать в медицинских целях или для переноса вещей. Народ постоянно кочевал, и поэтому женщины наматывали как минимум восемь метров ткани. К слову, вся национальная одежда была функциональной.

«Убор говорил, откуда ты родом, о твоем социальном статусе. По вышивке и украшениям каляка понятно, богатый ты или бедный. В общем это визитная карточка человека», — добавляет дизайнер коллекции Асель Калканова.

Показали дизайнеры и современную модную одежду, которую чаще предпочитают в городах. Один из них — 23-летний Назар Алмазбеков, который оканчивает уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты. Он приехал в Екатеринбург из республики восемь лет назад.

«У меня коллекция одежды для женщин. В моем арсенале есть платья, костюмы, их заказывают сейчас несколько салонов красоты в городе. Я использую черно-белые цвета, потому что они всегда смотрятся стильно. Добавляю в образ асимметричные формы, много слежу за работами зарубежных дизайнеров. Важно видеть, как мода развивается в мире, чего дизайнеры Кыргызстана, к сожалению, не всегда делают», — говорит Назар.

Осенью он представит новую коллекцию на Нью-Йоркскую неделю моды. Попал он туда интересным образом: выиграл поездку в лотерею. И организаторы, узнав о его творчестве, пригласили не просто посетить одну из главных недель моды в мире, но и поучаствовать в ней в качестве дизайнера.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146511/
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