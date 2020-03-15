09:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Температурные рекорды. Самым жарким было 15 марта 2008 года

Самым теплым в Бишкеке было 15 марта 2008 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +25 градусов.

Самым холодным 15 марта было в 1952-м, когда столбик термометра опустился до отметки −10,6 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет данные о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные данные взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры марта для столицы составляет +5,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был март 2016 года, когда средняя температура составила +10,9 градуса.

Самым холодным — март 1898-го. Тогда среднемесячная температура составила −1,1 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 15 марта в Бишкеке без осадков, ночью +3-5 градуса, а днем воздух прогреется до +19-24 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146453/
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым жарким было 14 марта 1964 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 8 марта 2016 года
Температурные рекорды. Самым жарким было 7 марта 2004 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 1 марта 2016 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 29 февраля 2016 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 23 февраля 1958 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 22 февраля 1963 года
Температурные рекорды. Самым холодным было 7 января 1969 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 6 января 1969 года
Температурные рекорды. Самым холодным было 5 января 1969 года
Популярные новости
Омурбек Бабанов выдает дочь замуж. Стало известно, кто избранник Айпери Омурбек Бабанов выдает дочь замуж. Стало известно, кто избранник Айпери
У&nbsp;Сапара Исакова родились сыновья-двойняшки. Теперь он&nbsp;отец шестерых детей У Сапара Исакова родились сыновья-двойняшки. Теперь он отец шестерых детей
Пандемия коронавируса. За&nbsp;нарушение карантина в&nbsp;Кыргызстане будут штрафовать Пандемия коронавируса. За нарушение карантина в Кыргызстане будут штрафовать
Министр здравоохранения объяснил, почему в&nbsp;школах не&nbsp;вводят карантин Министр здравоохранения объяснил, почему в школах не вводят карантин
Бизнес
6&nbsp;фактов об&nbsp;исламском финансировании от&nbsp;Чубака ажы Жалилова 6 фактов об исламском финансировании от Чубака ажы Жалилова
Люди помогают людям. Фармацевтов научили правильно информировать покупателей Люди помогают людям. Фармацевтов научили правильно информировать покупателей
Каждый клиент АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; может лично убедиться в&nbsp;точности налива топлива Каждый клиент АЗС «Газпромнефть» может лично убедиться в точности налива топлива
Марат Аманкулов: Главным принципом государства должна стать справедливость Марат Аманкулов: Главным принципом государства должна стать справедливость
15 марта, воскресенье
09:29
Температурные рекорды. Самым жарким было 15 марта 2008 года Температурные рекорды. Самым жарким было 15 марта 2008...
09:00
Неделя-24. Разгон марша отметили митингом и наступление коронавируса
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
14 марта, суббота
21:36
Череп удивительного крошечного динозавра обнаружили в янтаре
21:19
Препятствий для перемещения грузов через границу с Казахстаном нет
21:13
Детские сады на карантин закрывать не будут
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 марта: днем будет жарко
20:31
Кусок рессоры, отлетевший от автомобиля, едва не убил водителя в Москве