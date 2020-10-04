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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. На участках не было ни одного избирателя с температурой

Избирателей с температурой на участках не зафиксировано. Об этом на брифинге сообщил зампредседателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

По его словам, ЦИК совместно с медиками разработал алгоритм, согласно которому избиратели с высокой температурой могут воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать.

«В разработанном алгоритме указываются меры, когда избиратели, которые плохо себя чувствуют, могут голосовать без угрозы для других людей. Сейчас у нас официальной информации о том, что зафиксированы факты голосования людей с температурой нет», — сказал Абдыжапар Бекматов.

Ранее глава Минздрава Сабиржан Абдикаримов сообщал, что для людей с температурой были выделены отдельные кабины для голосования, где они могли исполнить гражданский долг после 18.00.

В Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша. По стране 2 тысячи 430 участков и 45 — за рубежом. Голосование завершилось, уже к 22.00 ЦИК готова представить предварительные итоги выборов депутатов парламента седьмого созыва.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167453/
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