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Общество

Температурные рекорды. Самым теплым было 6 июня 2015 года

Самым теплым в Бишкеке было 6 июня 2015 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +35 градусов.

Самым холодным 6 июня было в 1970-м, когда температура составила +6,7 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры июня для столицы составляет +22,5 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был июнь 2008 года, когда средняя температура составила +25,4 градуса.

Самым холодным — июнь 1901-го. Тогда среднемесячная температура составила +17,7 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 6 июня ночью в Бишкеке дождь. Температура воздуха составит +15-17 градусов. Днем в столице также будет дождливо. Воздух прогреется до +24-26 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154939/
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