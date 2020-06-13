Температурные рекорды. Самым теплым было 13 июня 2000 года

Самым теплым в Бишкеке было 13 июня 2000 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +36,1 градуса.

Самым холодным 13 июня было в 1969 году, когда температура составила +7,8 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры июня для столицы составляет +22,5 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был июнь 2008-го, когда средняя температура составила +25,4 градуса.

Самым холодным — июнь 1901-го. Тогда среднемесячная температура составила +17,7 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 13 июня ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +11-13 градусов. Днем в столице также будет солнечно. Воздух прогреется до +27-29 градусов.