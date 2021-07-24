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Общество

Погода хулиганит. На юге Африки зафиксировали рекордные морозы

Рекордно низкие температуры были зарегистрированы в различных городах ЮАР за минувшие сутки, сообщает радиостанция SABS со ссылкой на местную метеослужбу.

По ее данным, всего в разных городах установлено 19 новых температурных рекордов. Температура в Йоханнесбурге опустилась до минус 7, предыдущий рекорд — минус 6,3 градуса — был установлен 19 июля 1995 года. Ниже всего столбик термометра опустился в городе Кимберли, до минус 9,9 градуса (минус 8,1 в июле 2000 года).

В некоторых частях страны выпал снег. Метеорологи прогнозируют, что вскоре температуры придут в норму.

Напомним, 1 и 2 июня 2021 года стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений в Бишкеке. Максимальная температура воздуха в столице КР 2 июня составила 36,7 градуса. Это на 7,7 градуса выше нормы. А 1 июня этого года также стало самым жарким в истории наблюдений. Ведь воздух прогрелся до +35,5 градуса.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202043/
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