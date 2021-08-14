Новый температурный рекорд зарегистрировали в Европе — 48,8 градуса Цельсия. Об этом сообщили «Новости ООН».

Такую температуру 11 августа зарегистрировали сотрудники одной из местных метеорологических сетей на итальянской Сицилии. Информацию сейчас проверяют эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО). Если данные подтвердят, это будет новый температурный рекорд для континентальной Европы.

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«Изменение климата и повышение температуры привели к увеличению количества рекордных погодных и экстремальных климатических явлений, в первую очередь жары. Но во имя научной точности мы должны сначала убедиться в достоверности этих данных», — сказал докладчик ВМО по погодным и экстремальным климатическим явлениям профессор Рэндолл Червени.

В ВМО отмечают, что потенциальный рекорд зарегистрирован во время очередной волны экстремально жаркой погоды, во власти которой сейчас находятся Италия, Испания и страны Северной Африки. В Греции и Турции тем временем бушуют масштабные лесные пожары.

По данным организации, последний температурный рекорд в континентальной Европе зафиксирован 10 июля 1977 года в Афинах — 48 градусов по шкале Цельсия.

В ВМО добавили, что национальные температурные рекорды в ближайшие дни могут быть зарегистрированы в ряде стран Европы.

Беспрецедентно жаркая погода этим летом наблюдалась не только в Европе, но и во всем Северном полушарии. В Канаде, Британской Колумбии температура поднималась до 49,6 градуса Цельсия. Рекордная жара в Северной Америке сопровождалась масштабными лесными пожарами и засухой на западе Соединенных Штатов.