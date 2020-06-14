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Общество

Температурные рекорды. Самым теплым было 14 июня 2014 года

Самым теплым в Бишкеке было 14 июня 2014 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +38,3 градуса.

Самым холодным 14 июня было в 1999-м, когда температура составила +8 градусов.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры июня для столицы составляет +22,5 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был июнь 2008 года, когда средняя температура составила +25,4 градуса.

Самым холодным — июнь 1901-го. Тогда среднемесячная температура составила +17,7 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 14 июня ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +12-14 градусов. Днем в столице также будет солнечно. Воздух прогреется до +29-31 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155758/
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