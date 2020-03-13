Почти 8 миллионов сомов потратили в Минфине на доплаты за работу за компьютером

По итогам аудита исполнения бюджета Министерство финансов Кыргызстана и его подведомственные подразделения за 2018 год установили финансовые нарушения на 29 миллионов 209 тысяч сомов. Об этом сообщили в Счетной палате.

По их данным, по материалам аудита из установленной суммы нарушений необоснованные выплаты заработной платы составляют 29 миллионов 144 тысячи сомов.

Так, в нарушение статьи 106 Трудового кодекса произведены необоснованные выплаты за ненормированный рабочий день всем работникам центрального аппарата и подведомственных организаций министерства на 21 миллион сомов. Также выплатили сотрудникам центрального аппарата и департамента госзакупок за работу за компьютером 7,8 миллиона.

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В подведомственных подразделениях установлены переплаты командировочных, расходов на эксплуатацию сверхустановленного лимита автотранспорта, проведение закупок товаров и услуг без конкурса, задолженность по ссудам за уволенными работниками.

В стоимость обучения в учебном центре включены затраты на служебные поездки местных тренеров-преподавателей, фактически не выезжающих в командировки. В результате получены необоснованные доходы на 1 миллион 884 тысячи сомов.

По итогам проведенного заседания совет Счетной палаты направил объекту аудита предписания и рекомендации об устранении выявленных финансовых нарушений и недостатков.