Школу в Каинды проверили. Чиновники не нашли угрозы безопасности детям

Техническое состояние школы-лицея № 1 в Каинды удовлетворительное, угрозы для здоровья детей и учебного процесса на данный момент нет. Об этом 24.kg сообщили в Панфиловской районной администрации.

По ее данным, поднятие грунтовых вод происходит в феврале и марте, что приводит к появлению солончака на первых этажах. «Мы провели осмотр и дали оценку состояния школы. По итогам собрали совещание с учителями и озвучили выводы, сделанные комиссией. В стенах здания отсутствуют глубокие сколы или трещины, возникающие при расколе или просадке несущих стен, отсутствуют протечки водопроводной воды или канализационных стоков», — отметили в администрации.

Осыпание штукатурки фундамента, показанного в видео родителя, вызвано воздействием солончака.

Напомним, читатель 24.kg, сообщил, что школа в Каинды находится в аварийном состоянии. По его словам, учебное заведение оседает, а кирпичи из стен вываливаются. Родители опасаются за безопасность своих детей.