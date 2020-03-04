Опасно для жизни детей: школа в Каинды находится в аварийном состоянии

Каиндинская школа-лицей № 1 находится в аварийном состоянии. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, учебное заведение оседает, а кирпичи из стен вываливаются. Родители опасаются за безопасность своих детей. Городские чиновники ничего не предпринимают, чтобы отремонтировать учебное заведение.

«Мы не знаем, с чего начинать. Хотим пригласить всех родителей и собрать подписи по этой проблеме. Правда, что делать дальше, мы не в курсе», — пишет читатель.

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