В Бишкеке продлят улицу Жукеева-Пудовкина в южном направлении

Улицу Жукеева-Пудовкина продлят в южном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, управление капитального строительства уже объявило конкурс. Сметная стоимость проекта 153,4 миллиона сомов. В требованиях к подрядчику — опыт в строительстве и реконструкции дорог, возведении мостов, работе с щебеночно-мастичным асфальтобетоном, а также наличие собственного асфальтобетонного завода производительностью не менее 30 тонн в час.

Новую дорогу пробьют южнее улицы Токомбаева и соединят с улицей Сухэ-Батора. При этом через ЮБЧК будет построен мост.

«Дорога будет шестиполосной, 24 метра шириной, с разделительной полосой посередине. На ней предусмотрено современное покрытие — щебеночно-мастичный асфальтобетон. Его использовали при ремонте дорог по проекту «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека», — отметили в мэрии и добавили, что бишкекчане могли оценить качество асфальта на проспектах Манаса и Чингиза Айтматова, улицах Садырбаева и 7 Апреля, бульваре Эркиндик и других.

В перспективе улица Жукеева-Пудовкина будет построена до улицы Балык-Кумара.