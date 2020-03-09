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Общество
Сюжет: Электронное билетирование

Электронное билетирование. Водителям автобусов обещают повысить зарплату

После внедрения системы электронного билетирования зарплата водителей автобусов увеличится на 85 процентов. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Нурлан Койчубаков.

Он отметил, что руководство муниципального предприятия ожидает, что после полного внедрения системы доходы предприятий повысятся.

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«У нас есть неофициальные данные, сколько водители дополнительно зарабатывают. Мы хотим все, что собирается ими сейчас «в черную», сделать «в белую», — сказал Нурлан Койчубаков.

Директор Бишкекского троллейбусного управления Артур Омурзаков добавил, что предприятие также рассматривает вопрос повышения заработной платы.

«Пока точную цифру назвать не могу, мы сейчас делаем анализ», — подчеркнул он.

Отметим, что с начала пилотного режима многие водители саботировали внедрение электронного билетирования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145871/
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