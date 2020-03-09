Число людей, умерших от коронавируса, достигло 3,8 тысячи человек

Число людей, которые умерли после заражения новым коронавирусом, составило 3 тысячи 825 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
На сегодня зафиксировали 110 тысяч 34 случая заражения вирусом. За последние два дня показатель вырос на 7 тысяч 865 человек. При этом число выздоровевших достигло 61 тысячи 977 человек.
Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 67 тысяч 743 случая заражения, 3 тысячи 7 умерших и 46 тысяч 433 выздоровевших.
Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.