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Общество

Число людей, умерших от коронавируса, достигло 3,8 тысячи человек

Число людей, которые умерли после заражения новым коронавирусом, составило 3 тысячи 825 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

На сегодня зафиксировали 110 тысяч 34 случая заражения вирусом. За последние два дня показатель вырос на 7 тысяч 865 человек. При этом число выздоровевших достигло 61 тысячи 977 человек.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 67 тысяч 743 случая заражения, 3 тысячи 7 умерших и 46 тысяч 433 выздоровевших.

Отмечается, что за пределами Китая подтвердили 29,3 тысячи случаев заболевания в 106 государствах. Больше всего больных в Южной Корее (7 тысяч 382), Италии (7 тысяч 375), Иране (6 тысяч 566), Франции (1 тысяча 209), Германии (1 тысяча 40) и Испании (673).

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

  • Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145844/
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