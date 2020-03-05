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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Датчик сломался. Почему показатели загрязнения были очень высокими

Датчик, замеряющий содержание мелких частиц РМ2.5, в 7-м микрорайоне сломался. Об этом 24.kg сообщил руководитель экологического движения «МувГрин» Мария Колесникова.

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Загрязнение воздуха в Бишкеке

По ее данным, сотрудники движения уже сняли аппарат на ремонт.

Напомним, накануне в 19.30 датчик показал уровень загрязнения — 3 тысячи 851 РМ2.5.

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145548/
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