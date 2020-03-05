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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Число людей, заразившихся новым коронавирусом, превысило 95 тысяч человек

Число людей, которые заразились новым коронавирусом, достигло 95 тысяч 411 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За последние сутки показатель вырос на 2 тысячи 285 человек. При этом число умерших составляет 3 тысячи 285 человек, выздоровевших — 53 тысячи 255.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 67 тысяч 466 случаев заражения, 2 тысячи 902 умерших и 40 тысяч 479 выздоровевших.

Отмечается, что за пределами Китая подтвердили 14,9 тысячи случаев заболевания в 84 государствах. Больше всего больных в Южной Корее (5 тысяч 766), Италии (3 тысячи 89), Иране (2 тысячи 922), Японии (331), Франции (285) и Германии (262).

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

  • Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145547/
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