Число людей, заразившихся новым коронавирусом, превысило 95 тысяч человек

Число людей, которые заразились новым коронавирусом, достигло 95 тысяч 411 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
За последние сутки показатель вырос на 2 тысячи 285 человек. При этом число умерших составляет 3 тысячи 285 человек, выздоровевших — 53 тысячи 255.
Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 67 тысяч 466 случаев заражения, 2 тысячи 902 умерших и 40 тысяч 479 выздоровевших.
Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.