Суд по событиям в Кой-Таше. Родственники обвиняемых снова пытались пройти в зал

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по уголовному делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года. Заседание проходит в закрытом режиме.

Родственники обвиняемых предприняли еще одну попытку проникнуть в зал судебных заседаний. Женщины эмоционально разговаривали с судебными приставами, которые не пускали никого внутрь. Все двери и подходы к залу, где проходят предварительные слушания, заблокированы.

Приставы ссылаются на указание руководства районного суда. На просьбу показать его они сказали, что указание было дано в устной форме.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.