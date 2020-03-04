В Кыргызстане функции по проверке страховых взносов предлагают отдать ГНС

Сегодня в Жогорку Кенеше обсуждают изменения в законы о Социальном фонде, государственном социальном страховании и Налоговой службе.

Документ предлагает объединить функции Социального фонда и Государственной налоговой службы по страховым взносам.

В законопроекте указано, что при проверке предпринимателей госорганы дважды просматривают одни и те же документы, подтверждают одни и те же показатели по факту выплаты дохода физическим лицам. Это, по данным инициаторов, приводит к дублированию затрат на администрирование и необоснованному увеличению проверок бизнеса.

«Передача функций сбора страховых платежей налоговым органам позволит применить современные, проверенные технологии и подходы налогового администрирования при сборах социальных отчислений, устранить дублирующие проверки, что положительно скажется на росте доходов и приведет к сокращению административных затрат», — указывается в законопроекте.

В документе указывается, что государство получит возможности по ограничению деятельности органов Соцфонда по использованию страховых средств в сомнительных схемах, а у ГНС появится реальная база данных по выписанным идентификационным номерам Соцфонда.