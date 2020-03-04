Подсудимые просят рассмотреть дело по событиям в Кой-Таше с участием присяжных

«Телохранитель экс-президента Атамбаева Канат Сагымбаев, бездоказательно обвиняемый в убийстве, изъявил желание о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей», — написал на своей странице в Facebook адвокат Нурбек Токтакунов.

На вопрос о том, позволяет ли Основной закон КР проведение слушаний с участием присяжных, юрист ответил: «В Конституции и в УПК нет оговорок, что нехватка финансирования оправдывает отсутствие судов присяжных».

Напомним, экс-сотрудник ГКНБ Канат Сагымбаев был рядом с Алмазбеком Атамбаевым во время штурма его дома в Кой-Таше и задержания бывшего президента. В сентябре его уволили и задержали. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО-1. Он проходит фигурантом дела о событиях в Кой-Таше 7-8 августа.

МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.