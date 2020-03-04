Суд по событиям в Кой-Таше. Гособвинитель просит не политизировать дело

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по уголовному делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

Руководитель группы обвинителей по данному уголовному делу Темирбек Бекмаматов вышел к представителям СМИ и рассказал, что сейчас в обществе идут манипуляции о том, что данное судебное заседание проходит в закрытом режиме.

Читайте по теме Суд по событиям в Кой-Таше. Начался сбор подписей за открытость процесса

«Это всего лишь предварительные слушания, здесь исследуются не все материалы дела. Исследуются только ходатайства отдельных участников процесса. Поскольку у нас много обвиняемых в совершении особо опасного преступления, эта процедура была обязательна. Суд решит, будет ли проходить заседание в открытом или закрытом режимах. Никто, в том числе и сторона обвинения, не допускает ущемление прав всех участников процесса. Я думаю, что политизировать тут не стоит», — сказал Темирбек Бекмаматов.

Адвокат Бакыт Автандил уулу сказал 24.kg, что все юристы заявили ходатайства об изменении меры пресечения своих подзащитных, которые находятся под стражей. Судья удалился в совещательную комнату для вынесения решения.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.