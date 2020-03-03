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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

В Бишкеке начали ямочный ремонт дорог

В Бишкеке начали ямочный ремонт дорог. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, сотрудники Бишкекасфальтсервиса приступили к ремонту 1 марта.

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«Сейчас три бригады приводят в порядок проспект Чуй от проспекта Манаса до улицы Лермонтова. Вчера залатали небольшие ямы по улице Байтика Баатыра/Абдрахманова от улицы Токомбаева до проспекта Жибек Жолу», — отметили в муниципалитете.

В ближайшее время ямочный ремонт пройдет на проспекте Жибек Жолу, улицах Фучика, Толстого, Ахунбаева и 7 Апреля (от улицы Анкара до улицы Ахунбаева).

В мэрии просят присылать фотографии и видео улиц, которым требуется ремонт, по номеру 0550777710.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145364/
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