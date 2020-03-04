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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Кыргызстанцы не будут голосовать за партии, которые не размещают рекламные щиты

Более половины кыргызстанцев заявили, что не проголосовали за кандидата или партию, которая не размещала рекламные щиты или материалы кампании по городу. Об этом свидетельствуют результаты опроса Международного республиканского института (МРИ).

Напомним, что кыргызстанцы меньше всего рассматривают рекламные щиты и буклеты как источник политической информации. Но и отказаться от них у партий и кандидатов тоже не получится. Ведь 52 процента кыргызстанцев во время опроса заявили, что не будут голосовать за такого кандидата.

Свой отказ 55 процентов респондентов объяснили тем, что им нужно видеть лицо(а) кандидата или партии, чтобы знать, кого поддерживать. 33 процента опрошенных признались, что если не будет рекламных щитов, то люди просто даже не догадаются, кто баллотируется. Девять процентов уверены, что отсутствие рекламных щитов значит, что у кандидата нет достаточно денег.

Международный республиканский институт (МРИ) провел традиционный опрос среди кыргызстанцев. В опросе участвовали 1 тысяча 483 человека со всей страны. Опрос проводили с 21 ноября по 3 декабря 2019 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145296/
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