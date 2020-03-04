Местные выборы. Для бишкекчан крайне важна окружающая среда

41 процент бишкекчан считают, что основным приоритетом кандидатов на ближайших местных выборах должна быть окружающая среда. Об этом свидетельствуют результаты опроса Международного республиканского института (МРИ).

Кроме того, они должны обратить внимание на дороги (39 процентов ответов), медицинские учреждения (38 процентов), сбор мусора (33 процента) и промышленное развитие (32 процента).

Бишкек — единственный город в Кыргызстане, где жители обратили особое внимание на вопросы окружающей среды.

Большинство жителей Чуйской области (47 процентов) посчитали приоритетом для политиков на местных выборах водоснабжение, в Таласской (56 процентов) и Баткенской (47 процентов) областях — социальную помощь. В Иссык-Кульской области (48 процентов) и Оше (50 процентов) крайне важны вопросы обеспечения медицинскими учреждениями, в Нарынской (59 процентов), Ошской (49 процентов) и Джалал-Абадской областях (40 процентов) — школами.

Международный республиканский институт (МРИ) провел традиционный опрос среди кыргызстанцев. В опросе участвовали 1 тысяча 483 человека со всей страны. Опрос проводили с 21 ноября по 3 декабря 2019 года.