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Общество

После митинга в поддержку Садыра Жапарова в милицию доставлены около 60 человек

В Бишкеке после разгона митинга в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова в милицию доставлены около 60 человек. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД.

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Уточняется, что сейчас милиция устанавливает личности доставленных.

«Сейчас милиционеры проверяют тех, кого доставили в УВД Первомайского района. Некоторые из них обычные прохожие, а кто-то действительно принимал активное участие в митинге. Милиция выявляет также провокаторов, которые спровоцировали ситуацию. По ним будет принято отдельное решение», — сообщили в МВД.

Напомним, сегодня на площади Ала-Тоо прошел митинг в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова. После того как участники акции протеста выставили ультиматум властям и пошли к зданию Жогорку Кенеша, милиция начала разгон. Митингующие кидали в правоохранителей камнями, двое из них пострадали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145292/
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