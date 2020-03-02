Организаторы митинга должны возместить ущерб. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы МВД КР Бакыт Сеитов.

По его словам, организаторы митинга понесут наказание в рамках закона, а также возместят ущерб гражданам.

«Они обещали, что будет порядок, что не будет никаких провокаций. Но не смогли проконтролировать ход митинга», — сказал он.

Бакыт Сеитов добавил, что завтра митинга не будет, потому что никто не обращался с заявлением.

«Сейчас наши сотрудники работают по всем направлениям, позже дадим информацию. Каждому участнику, организатору, зачинщику дадим оценку», — сказал он.