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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Алмазбек Атамбаев подтвердил участие в предварительных слушаниях по Кой-Ташу

Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека начинаются предварительные слушания по уголовному делу по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года.

Как сообщили 24.kg в политсовете СДПК, накануне Алмазбек Атамбаев подтвердил, что намерен участвовать в слушаниях лично.

Несмотря на состояние здоровья, приму участие в судебных заседаниях по данному уголовному делу.

Алмазбек Атамбаев

Бывший глава государства — основной фигурант резонансного дела. Председательствовать на процессе будет судья Марат Сыдыков. Отметим, что он ведет судебное разбирательство по уголовному делу о ремонте Исторического музея, где одним из обвиняемых проходит бывший премьер-министр Сапар Исаков.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145268/
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