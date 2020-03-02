Граждане Молдовы семь лет занимались контрабандой в Кыргызстане. Они задержаны

Сотрудники АКС ГКНБ задержали граждан Республики Молдовы, которые с 2013 года в сговоре с должностными лицами уполномоченных государственных органов Кыргызстана под видом оказания почтовых услуг от имени частного оператора коммерческой организации создали устойчивую коррупционную схему по контрабандному ввозу в нашу страну табачной продукции из Таджикистана и Казахстана для последующей их отправки в США, Канаду и страны Западной Европы без уплаты соответствующих платежей. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Установлено, что иностранные граждане, используя статус назначенного почтового оператора Кыргызской Республики, организовали канал нелегальной отправки товаров в другие страны напрямую из КНР, что также является нарушением регламента Всемирного почтового союза, членом которого является КР.

В ходе обысков офиса и склада их фирмы обнаружены и изъяты партия табачной продукции без акцизных марок КР на сумму более 6 миллионов сомов, а также наличные денежные средства в размере $250 тысяч и 620 тысяч сомов.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП по статье 228 («Производство продукции, подлежащей обязательному акцизному обложению, без акцизных марок») УК КР.

Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ.

Ведется следствие.