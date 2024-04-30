Контрабанду ювелирных изделий на 1,5 миллиона сомов пресекли в аэропорту Оша

Юго-Западная таможня пресекла контрабанду ювелирных изделий стоимостью почти 1,5 миллиона сомов. Об этом сообщила Таможенная служба.

По ее данным, в международном аэропорту «Ош» по факту сокрытия от таможенного контроля ювелирных изделий (кольца, цепочки, сережки и браслет) общим весом 298 граммов задержали кыргызстанку А.М.Л., 1973 года рождения.

Среднерыночная стоимость задержанных ювелирных изделий составила 1 миллион 482 тысячи 978 сомов.

Собранные материалы переданы в Ошскую областную прокуратуру.