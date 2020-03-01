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Общество
Сюжет: Полезные советы

Как получить приписное свидетельство и зачем оно нужно

В Кыргызстане с 1 марта для юношей, достигших совершеннолетия, начинается призывная кампания. Но на первичный воинский учет подростков ставят уже с 16 лет. Он проводится с декабря по февраль. Если подросток по каким-то причинам не успел встать учет, сделать это можно в любое время.

Как получить приписное свидетельство, рассказали в Государственном комитете по делам обороны.

1

Должен ли молодой человек получить какое-либо уведомление?

Оповещать должны руководитель допризывной подготовки или должностные лица органов местного самоуправления, на которых возложено ведение первичного воинского учета.

Юношей, обучающихся в образовательных учреждениях, вызывают, как правило, по классам в один день. Для этой категории граждан дни явки устанавливаются военным комиссариатом по предварительному согласованию с руководителями школ.

2

Может ли он самостоятельно обратиться в военкомат для постановки на воинский учет?

Может. После исполнения 16 лет — в военный комиссариат по месту проживания.

3

Какие документы необходимы для постановки на воинский учет?

Юноши, вызываемые для первоначальной постановки на воинский учет, обязаны лично прибыть в военный комиссариат, имея при себе:

  • Фото 3×4 — 6 штук.
  • Фото 6×4 — 2 штуки.
  • Скоросшиватель.
  • Конверт.
  • Копию свидетельства о рождении.
  • Справку с места жительства.
  • Справку с места учебы.
  • Характеристику с места учебы или свидетельство о неполном среднем образовании.
  • Автобиографию в двух экземплярах.

Более подробную информацию можно получить в военном комиссариате.

4

Нужно ли проходить медицинский осмотр? Где это сделать?

Проводится медицинское освидетельствование и мероприятия по профессиональному психологическому отбору в военном комиссариате. Заблаговременно составляется график, и приглашаются специальные закрепленные врачи.

5

Потребуются ли дополнительные медицинские справки из медучреждений, где подросток находится на учете?

Если гражданин по состоянию здоровья состоит на учете в каких-либо лечебных учреждениях (например, тубдиспансере, психоневрологическом, наркодиспансере), его уведомят во время прохождения комиссии в военном комиссариате.

6

Какие могут быть последствия, если подросток не встанет на учет и не получит приписное свидетельство?

Законодательство не предусматривает ответственности за то, что он не встал на воинский учет. Впоследствии с него могут взять объяснительную. К административной ответственности могут привлечь людей, ответственных за постановку на учет.

7

К примеру, подростку исполнилось необходимое количество лет для постановки, но он этого не сделал. Есть ли возможность получить приписное свидетельство позже?

Да, в любое время прийти в военкомат. Там с ним проведут беседу, выяснят, по какой причине он не встал на учет своевременно. Кроме того, он может потратить больше времени на прохождение медкомиссии.

8

Если у подростка не будет приписного, его потом не призовут в армию?

Призовут. Но после исполнения 18 лет розыск усилится, и он будет вызван в военкомат. Там решат вопрос его призыва в армию или на альтернативную службу.

9

Если постановка происходит в школе, а школа частная, как быть в этом случае?

Частные школы также обязаны по требованию военных комиссариатов подавать списки учащихся юношей. Если этого не сделают, юноша может сам прибыть в военный комиссариат.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145077/
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