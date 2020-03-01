Как получить приписное свидетельство и зачем оно нужно

В Кыргызстане с 1 марта для юношей, достигших совершеннолетия, начинается призывная кампания. Но на первичный воинский учет подростков ставят уже с 16 лет. Он проводится с декабря по февраль. Если подросток по каким-то причинам не успел встать учет, сделать это можно в любое время.

Как получить приписное свидетельство, рассказали в Государственном комитете по делам обороны.

1 Должен ли молодой человек получить какое-либо уведомление? Оповещать должны руководитель допризывной подготовки или должностные лица органов местного самоуправления, на которых возложено ведение первичного воинского учета. Юношей, обучающихся в образовательных учреждениях, вызывают, как правило, по классам в один день. Для этой категории граждан дни явки устанавливаются военным комиссариатом по предварительному согласованию с руководителями школ.

2 Может ли он самостоятельно обратиться в военкомат для постановки на воинский учет? Может. После исполнения 16 лет — в военный комиссариат по месту проживания.

3 Какие документы необходимы для постановки на воинский учет? Юноши, вызываемые для первоначальной постановки на воинский учет, обязаны лично прибыть в военный комиссариат, имея при себе: Фото 3×4 — 6 штук.

Фото 6×4 — 2 штуки.

Скоросшиватель.

Конверт.

Копию свидетельства о рождении.

Справку с места жительства.

Справку с места учебы.

Характеристику с места учебы или свидетельство о неполном среднем образовании.

Автобиографию в двух экземплярах. Более подробную информацию можно получить в военном комиссариате.

4 Нужно ли проходить медицинский осмотр? Где это сделать? Проводится медицинское освидетельствование и мероприятия по профессиональному психологическому отбору в военном комиссариате. Заблаговременно составляется график, и приглашаются специальные закрепленные врачи.

5 Потребуются ли дополнительные медицинские справки из медучреждений, где подросток находится на учете? Если гражданин по состоянию здоровья состоит на учете в каких-либо лечебных учреждениях (например, тубдиспансере, психоневрологическом, наркодиспансере), его уведомят во время прохождения комиссии в военном комиссариате.

6 Какие могут быть последствия, если подросток не встанет на учет и не получит приписное свидетельство? Законодательство не предусматривает ответственности за то, что он не встал на воинский учет. Впоследствии с него могут взять объяснительную. К административной ответственности могут привлечь людей, ответственных за постановку на учет.

7 К примеру, подростку исполнилось необходимое количество лет для постановки, но он этого не сделал. Есть ли возможность получить приписное свидетельство позже? Да, в любое время прийти в военкомат. Там с ним проведут беседу, выяснят, по какой причине он не встал на учет своевременно. Кроме того, он может потратить больше времени на прохождение медкомиссии.

8 Если у подростка не будет приписного, его потом не призовут в армию? Призовут. Но после исполнения 18 лет розыск усилится, и он будет вызван в военкомат. Там решат вопрос его призыва в армию или на альтернативную службу.