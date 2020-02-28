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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Нет политики. МИД об ограничении въезда в Кыргызстан граждан некоторых стран

Предложение Минздрава об ограничении въезда граждан стран, где неблагополучная ситуация с коронавирусом, не имеет политической подоплеки. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра иностранных дел Нурлан Абдрахманов.

«С теми странами, о которых идет речь, у нас хорошие, дружеские отношения. Но Минздрав так считает, учитывая, что коронавирус распространяется очень быстро и количество стран увеличивается. Если такое решение примут, то это будет временной мерой», — сказал он.

Замминистра добавил, что в зависимости от ситуации список стран может быть расширен.

Напомним, ранее министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев сообщил, что ведомство предложило ввести временное ограничение. Вопрос должны рассмотреть на заседании Республиканского штаба по предупреждению проникновения и распространения коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145035/
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