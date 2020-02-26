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Общество

27 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — улица Крымская, 74, жилмассив «Чон-Арык» (улица Кожожаш);
  • 9.30-17.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Курманалиева, Кийизбаевой, Армейской, Карпатской, Болотной, Шайыр, Курманджан Датки, Торекула Айтматова, Древесной, Тургенева, Махатмы Ганди, Калыка Акиева, Фрунзе, Рыскулова, Тимирязева, переулка Узгенский, жилмассивы «Ак Босого» (улицы Чуй 12-23-я, 41-46-я, Ынтымак, Боталиева, Тулебердиева, переулки Витебский, Белозерский), «Колмо» (улицы Тендик, Сейил, Медина, Жеткинчек, Дастан, Биримдик, Курулуш, Жаштык, Боталиева, Жанылык, Кулиева, Алыбаева), «Арча-Бешик» (улицы 15-я, 14-я);
  • 9.30-14.00 — отрезок улицы Орозбекова;
  • 9.30-15.00 — отрезок улицы Рыскулова, переулки Заводской, Чимкентский;
  • 10.00-17.00 — 12-й микрорайон.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Озерное (улица Школьная), Восток (улицы Ленина, Карла Маркса), Лебединовка (проспект Победы, «Городок энергетиков, 1-14), Гроздь (ипподром), Ленинское (улица Алма-Атинская, 191-291), Байтик (улицы Суюмбаева, Эгимбаева, Исмаилов, Ала-Арчинская, Школьная, Раимбекова, Ленина), Восток (улицы Ленина, Советская, Энгельса, Мирная, 60 лет Киргизии, Озерная, Степная, Школа), Молдовановка, Чон-Таш (улица Сопубека), жилмассив «Кырман» (улица Ауэзова);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Комсомольская, Баетова, Гоголя), Военно-Антоновка (улицы Комсомольская, Южная, Дружбы), Кунтуу (улица Исмаила), Кызыл-Туу (улица Исмаила), Токбай (улица Исмаила), Лесное (улицы Восточная, Атбашинская, Центральная), Асылбаш (улицы Майтан, Доолот), Сокулук (улицы Новая, Фрунзе);
  • 9.00-13.00 — село Сокулук (улицы Токтогула, Советская);
  • 13.00-17.00 — село Белек (улицы Токтогула, Новая, Фрунзе);
  • 9.00-14.00 — село Асылбаш (улицы Доолот, Иманкулова, Ленина);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беш-Терек, Александровка (улица Гагарина), Ак-Суу (улица Южная, 11), Толок;

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Токтош, Малтабар (улица Центральная), город Кара-Балта («Квартал ковровщиков», 4, 6);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чалдыбар (улица Ташкентская), Панфиловское (улица Центральная, 350-400);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Советская, Ленина, Фрунзе, Кирпичная, Белинская, Луговая, Логвиненко, Заречная), город Кант (улицы Крупской, Джакыпова, Микояна);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Чуй (на участках улиц Ибраимова, Советская, Жантаева, Береговая, Гагарина, Новая, Зеленая).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144817/
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