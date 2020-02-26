491 страницу заняло обвинительное заключение по событиям в Кой-Таше. Скоро суд

Обвинительное заключение фигурантам уголовного дела по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года подписано генеральным прокурором Откурбеком Джамшитовым. Оно уместилось на 491 странице.
Официальные обвинения предъявлены бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву, экс-депутатам Жогорку Кенеша Равшану Джеенбекову и Мээрбеку Мискенбаеву, действующим парламентариям Ирине Карамушкиной и Асель Кодурановой, экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову, помощнику бывшего президента Кундуз Жолдубаевой, бывшему сотруднику Девятой службы ГКНБ Канату Сагымбаеву и сторонникам бывшего президента Фархату Баабиеву, Канату Осмоналиеву, Рыспеку Карыпбек уулу, Марату Шаменову, Капарбеку уулу Нооруз, Асангельды Какебаеву.
Уголовное дело в отношении еще пяти фигурантов выделено в отдельное производство — они заключили сделку со следствием.
Материалы направлены в суд. Дата начала процесса пока не определена.
По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.