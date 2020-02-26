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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Местные выборы. Приоритеты должны быть на дороги, медицину и школы

Основными приоритетами кандидатов на ближайших местных выборах должны быть дороги, медицинские учреждения и школы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Международного республиканского института (МРИ).

Отмечается, что 51 процент респондентов считает важным решать проблемы качества дорог. На втором месте (37 процентов голосов) в приоритетах кандидатов в местные кенеши — медицинские учреждения, на третьем (36 процентов) — школы, на четвертом (35 процентов) — детские сады.

Меньше всего, по мнению кыргызстанцев, кандидаты должны уделить внимание предоставлению административных услуг (3 процента), учреждениям культуры (4 процента) и общественным паркам и скверам (4 процента).

Международный республиканский институт (МРИ) провел традиционный опрос среди кыргызстанцев. В опросе участвовали 1 тысяча 483 человека со всей страны. Опрос проводили с 21 ноября по 3 декабря 2019 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144664/
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