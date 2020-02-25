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Общество

В Кыргызстане снимут фильм с участием Жерара Депардье

В Кыргызстане снимут фильм с участием французского актера Жерара Депардье и других актеров мировой величины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма.

По ее данным, накануне состоялась рабочая встреча министра Азамата Жаманкулова с продюсером словацкой киностудии LECA production Андреем Антонио Лекой.

«На встрече обсуждали вопрос о планируемых съемках фильма «Лицо человека» хорватского режиссера Лордана Зафрановича. Главным действующим лицом исторической картины станет государственный, политический и общественный деятель Александр Дубчек, детство которого прошло в Кыргызстане», — говорится в сообщении.

Съемки в Кыргызстане планируют начать во второй половине 2021 года. В мировой прокат фильм запустят в 2022-м, в честь 100-летия со дня рождения Александра Дубчека.

Антонио Лека подчеркнул, что фильм заинтересует как молодое, так и старшее поколение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144610/
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