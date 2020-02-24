Жители Джумгала вышли на митинг против китайцев из-за коронавируса

В Джумгальском районе Нарынской области прошел митинг против китайцев из-за коронавируса. Информацию 24.kg подтвердила пресс-служба полпреда правительства в регионе.

По ее данным, местные жители потребовали выдворить граждан КНР в связи со вспыхнувшим новым вирусом.

Фото читателя. Митинг в Джумгале

Пресс-служба полпреда отказалась комментировать произошедшее, порекомендовав обратиться в Республиканский штаб по предупреждению проникновения на территорию республики и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Однако там заявили, что не владеют информацией о заболевших в Джумгале и о митинге им ничего неизвестно.