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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Жители Джумгала вышли на митинг против китайцев из-за коронавируса

В Джумгальском районе Нарынской области прошел митинг против китайцев из-за коронавируса. Информацию 24.kg подтвердила пресс-служба полпреда правительства в регионе.

По ее данным, местные жители потребовали выдворить граждан КНР в связи со вспыхнувшим новым вирусом.

читателя
Фото читателя. Митинг в Джумгале

Пресс-служба полпреда отказалась комментировать произошедшее, порекомендовав обратиться в Республиканский штаб по предупреждению проникновения на территорию республики и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Однако там заявили, что не владеют информацией о заболевших в Джумгале и о митинге им ничего неизвестно. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144597/
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