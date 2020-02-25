В политике Кыргызстана должно быть больше молодежи

Девяносто процентов кыргызстанцев считают, что в политике должно быть больше молодежи. Об этом свидетельствуют результаты опроса Международного республиканского института (МРИ).

Так, 80 процентов посчитали, что молодежи должно быть больше, чем есть сейчас. По сравнению с 2018 годом показатель вырос на 13 процентов. Еще 10 процентов уверены, что молодежи должно быть столько, сколько сейчас.

75 процентов опрошенных заявили, что политики и политические партии не слышат нужды и идеи молодежи.

У тех, кто выступает за большую представленность молодежи в политике, попросили объяснить свою позицию. 67 процентов из них сказали, что молодежь — будущее страны. 49 процентов уверены, что молодежь принесет новые, свежие идеи, ценности и возможности, которые могут привести к ценным реформам.

Еще 45 процентов респондентов подчеркнули, что больше молодежи в политике расширит права и возможности следующего поколения быть более политически и социально активными.

Еще 40 процентов выступили за то, чтобы был постоянный приток новых лиц в политику.

Высказались и те, кто против того, чтобы было больше молодежи в политике. Самым популярным (49 процентов) был ответ, что молодежь должна отдать должное и расти, следуя тому же пути, что и остальные лидеры. 25 процентов отметили, что молодежи не хватит мужества для политики. Еще 10 процентов уверены, что она несет новые идеи, которые нарушают существующий порядок.

Были также варианты, что молодежь недостаточно сильна, чтобы отстаивать интересы электората (7 процентов), у нее нет финансовых ресурсов (6 процентов) и в политике и так слишком много молодежи (1 процент).

Международный республиканский институт (МРИ) провел традиционный опрос среди кыргызстанцев. В опросе участвовали 1 тысяча 483 человека со всей страны. Опрос проводили с 21 ноября по 3 декабря 2019 года.