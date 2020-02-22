США провели учения, симулирующие ядерный удар по России

Соединенные Штаты провели военные учения, симулирующие нанесение ответного удара с использованием ядерного оружия после применения Россией в Европе ядерного оружия малой мощности против стран НАТО. Об этом заявил на брифинге представитель Пентагона, сообщил ТАСС.

«Мы провели небольшие учения, скажем так», — говорится в стенограмме брифинга, распространенной пресс-службой американского военного ведомства.

По его словам, «сценарий включал в себя вариант развития событий в Европе, при котором ведется война с Россией и Россия принимает решение ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории стран НАТО».

«Потом начинается разговор, который бы был в этом случае сначала с министром обороны, а потом в конечном счете с президентом, чтобы решить, какой давать ответ», — рассказал представитель Министерства обороны США.

Ведущему брифинга задали вопрос, каким был ответ Соединенных Штатов по легенде учений. «Ответ США был, я думаю, что не буду об этом говорить, но это был ограниченный ответ», — сказал он.

Представителя Пентагона попросили уточнить, был ли ответ ядерным. «Ну да», — признал он. «Они совершают нападение на нас с применением ядерного оружия малой мощности. Так что во время учений мы симулировали ответ с использованием ядерного оружия», — заявил представитель военного ведомства.

В учениях участвовал министр обороны США Марк Эспер, а также конгрессмен-республиканец от штата Небраска Джефф Фортенберри. Оба они получили представление о том, как будет вестись координация действий в случае ядерного кризиса, подчеркнули в Пентагоне.