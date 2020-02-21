Проект детальной планировки центральной части Бишкека очень сырой. Об этом на встрече, посвященной обсуждению документа, сообщил эколог Сергей Криворучко.

По его словам, в документе, выложенном на сайте мэрии, отсутствует огромное количество разделов, утвержденных Госстроем. В частности разделы, касающиеся чрезвычайных ситуаций, землепользования, экологической безопасности, и другие.

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«То, что столько разделов отсутствует, дает основание говорить, что этот документ очень сырой и принимать его чрезвычайно рано», — сказал он.

Кроме того, эксперт отметил недостатки муниципалитета в обсуждении документа с общественностью.

«То, что выложили на сайте, даже на черновик не тянет. По содержанию там ничего нет, только заголовок и три картинки. Например, в Минске ПДП интерактивный. И граждане сами могут увидеть, что и как будет» — отметил он.

Сергей Криворучко считает, что ПДП вообще не имели право засекречивать.

Напомним, горожане обеспокоены, что власть готовит законные механизмы для изъятия частной собственности, основанием для этого может, по их словам, послужить ПДП. А вот Правила застройки и землепользования только подкрепят это основание.

В безопасности ПДП для частной собственности горожан поспешили заверить в Бишкекглавархитектуре. В итоге оказалось, что дома в столице все же под угрозой изъятия и сноса. В Градостроительном проектном институте и вовсе заявили, что ПДП разрабатывали в соответствии с запросами застройщиков, но реновацию в Москве он не повторит. Мэр Бишкека тоже решил внести ясность и ответить на вопросы о ПДП, но от личной встречи отказался, а прислал ответы с общими формулировками.