18:03
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Проект детальной планировки — сырой документ, который требует доработки

Проект детальной планировки центральной части Бишкека очень сырой. Об этом на встрече, посвященной обсуждению документа, сообщил эколог Сергей Криворучко.

По его словам, в документе, выложенном на сайте мэрии, отсутствует огромное количество разделов, утвержденных Госстроем. В частности разделы, касающиеся чрезвычайных ситуаций, землепользования, экологической безопасности, и другие.

Читайте по теме
Депутаты Бишкекского горкенеша не пришли на обсуждение ПДП с горожанами

«То, что столько разделов отсутствует, дает основание говорить, что этот документ очень сырой и принимать его чрезвычайно рано», — сказал он.

Кроме того, эксперт отметил недостатки муниципалитета в обсуждении документа с общественностью.

«То, что выложили на сайте, даже на черновик не тянет. По содержанию там ничего нет, только заголовок и три картинки. Например, в Минске ПДП интерактивный. И граждане сами могут увидеть, что и как будет» — отметил он.

Сергей Криворучко считает, что ПДП вообще не имели право засекречивать.

Напомним, горожане обеспокоены, что власть готовит законные механизмы для изъятия частной собственности, основанием для этого может, по их словам, послужить ПДП. А вот Правила застройки и землепользования только подкрепят это основание.

В безопасности ПДП для частной собственности горожан поспешили заверить в Бишкекглавархитектуре. В итоге оказалось, что дома в столице все же под угрозой изъятия и сноса. В Градостроительном проектном институте и вовсе заявили, что ПДП разрабатывали в соответствии с запросами застройщиков, но реновацию в Москве он не повторит. Мэр Бишкека тоже решил внести ясность и ответить на вопросы о ПДП, но от личной встречи отказался, а прислал ответы с общими формулировками.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144405/
просмотров: 170
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты Бишкекского горкенеша не пришли на обсуждение ПДП с горожанами
Проект детальной планировки назвали азбукой для горожан и властей
Бишкеку не нужны Правила землепользования и застройки — мнение директора ГПИ
Проект детальной планировки разработали в соответствии с запросами строителей
Повторит ли Проект детальной планировки реновацию в Москве, рассказали в ГПИ
Мэрия так и не получила ответ, почему Проект детальной планировки засекречен
Азиз Суракматов заверил, что сносить советские дома в центре Бишкека не будут
Мэрия хотела самостоятельно изымать земли у бишкекчан. Первая попытка не прошла
Теперь официально! При реализации ПДП советские дома в Бишкеке снесут
Зачем Бишкеку Правила застройки и землепользования и что в них смущает
Популярные новости
При Атамбаеве такого не&nbsp;было. А&nbsp;как было при бывшем президенте на&nbsp;самом деле При Атамбаеве такого не было. А как было при бывшем президенте на самом деле
Кыргызстан меняет с&nbsp;Таджикистаном свои территории на&nbsp;свои&nbsp;же участки Кыргызстан меняет с Таджикистаном свои территории на свои же участки
Дело Атамбаева. Сообщается о&nbsp;критическом состоянии здоровья бывшего президента Дело Атамбаева. Сообщается о критическом состоянии здоровья бывшего президента
У&nbsp;кыргызстанца на&nbsp;круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус У кыргызстанца на круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
Бизнес
Самый быстрый мобильный интернет в&nbsp;Кыргызстане. Независимый анализ Ookla&reg; Самый быстрый мобильный интернет в Кыргызстане. Независимый анализ Ookla®
&laquo;1+1&raquo;. Купи один аксессуар в&nbsp;O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО! «1+1». Купи один аксессуар в O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО!
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
21 февраля, пятница
17:49
Депутат врачам: не позволяйте себя оскорблять, если будете получать и $5 тысяч Депутат врачам: не позволяйте себя оскорблять, если буд...
17:46
Счетной палате нужно запретить проверки бизнеса по запросам правоохранителей
17:27
В Лебединовке насмерть сбили пенсионерку
17:25
Водитель маршрутки выехал на встречку. У него долг по штрафам — 5,5 тысячи сомов
17:24
Проект детальной планировки — сырой документ, который требует доработки