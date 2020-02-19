09:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Насилие над детьми

В Беловодской школе-интернате избивают детей. Комментарии ГУВД области

Сообщения о том, что девятилетний мальчик с инвалидностью получил синяки в интернате, а милиция не приняла заявление, не соответствует действительности. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 6 февраля 2020 года в отдел внутренних дел Московского района в устной форме обратилась мать ребенка. Гражданка сообщила, что в психоневрологическом доме-интернате села Беловодское, где воспитывается ее несовершеннолетний сын, она обнаружила у него телесные повреждения. В этой связи просила принять меры.

Данный факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 65 «Побои» Кодекса о проступках.

Читайте по теме
В Беловодской специальной школе-интернате избивают детей. Милиция бездействует

«По факту информации, опубликованной со слов матери мальчика, что «главный милиционер якобы сказал, что необходимо заявление от потерпевшего и его показания», пояcняем: в тот же день, 6 февраля, гражданку принял начальник ОВД Московского района. Он дал указания по регистрации полученной информации. В связи с тем, что в указанный период следственно-оперативная группа находилась на выезде на другом участке района, по месту пребывания несовершеннолетнего направили сотрудника ИДН для проведения мероприятий до приезда следственно-оперативной группы», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время по материалам досудебного производства следственной службой ОВД Московского района проводятся следственно-оперативные мероприятия. Назначены необходимые экспертизы.

Напомним, читатель 24.kg рассказал, что сотрудники Беловодской специальной школы-интерната избивают воспитанников, а милиция бездействует.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144035/
просмотров: 295
Версия для печати
Материалы по теме
В Беловодской специальной школе-интернате избивают детей. Милиция бездействует
Волонтеры собирают книги, чтобы открыть библиотеку в Чуйской школе-интернате
Воспитанница школы-интерната в селе Мырза-Аке нашлась в городе Ош
В селе Мырза-Аке из школы-интерната имени Раззакова пропала воспитанница
Милиция с 30 августа переходит на усиленный режим несения службы
Чуйской школе-интернату для детей-сирот требуется ремонт. Объявлен сбор
Оптимизация домов-интернатов. Деньги взяли, подумать забыли
В Кыргызстане планируют ввести мораторий на открытие новых детских интернатов
Почему оптимизируют Кызыл-Кийскую школу-интернат
Ошиблись: рисунок на флаге клуба автолюбителей приняли за знак ИГИЛ
Популярные новости
При Атамбаеве такого не&nbsp;было. А&nbsp;как было при бывшем президенте на&nbsp;самом деле При Атамбаеве такого не было. А как было при бывшем президенте на самом деле
Кыргызстан меняет с&nbsp;Таджикистаном свои территории на&nbsp;свои&nbsp;же участки Кыргызстан меняет с Таджикистаном свои территории на свои же участки
У&nbsp;кыргызстанца на&nbsp;круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус У кыргызстанца на круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
Азиз Суракматов заверил, что сносить советские дома в&nbsp;центре Бишкека не&nbsp;будут Азиз Суракматов заверил, что сносить советские дома в центре Бишкека не будут
Бизнес
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на&nbsp;любые сроки до&nbsp;2&nbsp;процентов Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на любые сроки до 2 процентов
Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;ссоре с&nbsp;Омурбеком Текебаевым и&nbsp;с&nbsp;кем он&nbsp;пойдет на&nbsp;выборы Алмамбет Шыкмаматов о ссоре с Омурбеком Текебаевым и с кем он пойдет на выборы
Обменяй старый смартфон на&nbsp;новый в&nbsp;O!Store Обменяй старый смартфон на новый в O!Store
19 февраля, среда
09:43
Новым коронавирусом в Китае заразились более 75 тысяч человек Новым коронавирусом в Китае заразились более 75 тысяч ч...
09:19
Блогера Элмира Сыдымана водворили в СИЗО-1 на два месяца
09:13
В Беловодской школе-интернате избивают детей. Комментарии ГУВД области
09:12
Электронная запись в школу работает некорректно. Исправить данные невозможно
09:07
О картах «Тулпар» бишкекчанам рассказывают прямо в автобусах