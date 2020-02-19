В Беловодской школе-интернате избивают детей. Комментарии ГУВД области

Сообщения о том, что девятилетний мальчик с инвалидностью получил синяки в интернате, а милиция не приняла заявление, не соответствует действительности. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 6 февраля 2020 года в отдел внутренних дел Московского района в устной форме обратилась мать ребенка. Гражданка сообщила, что в психоневрологическом доме-интернате села Беловодское, где воспитывается ее несовершеннолетний сын, она обнаружила у него телесные повреждения. В этой связи просила принять меры.

Данный факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 65 «Побои» Кодекса о проступках.

Читайте по теме В Беловодской специальной школе-интернате избивают детей. Милиция бездействует

«По факту информации, опубликованной со слов матери мальчика, что «главный милиционер якобы сказал, что необходимо заявление от потерпевшего и его показания», пояcняем: в тот же день, 6 февраля, гражданку принял начальник ОВД Московского района. Он дал указания по регистрации полученной информации. В связи с тем, что в указанный период следственно-оперативная группа находилась на выезде на другом участке района, по месту пребывания несовершеннолетнего направили сотрудника ИДН для проведения мероприятий до приезда следственно-оперативной группы», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время по материалам досудебного производства следственной службой ОВД Московского района проводятся следственно-оперативные мероприятия. Назначены необходимые экспертизы.

Напомним, читатель 24.kg рассказал, что сотрудники Беловодской специальной школы-интерната избивают воспитанников, а милиция бездействует.