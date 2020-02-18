Корее предложили построить торгово-логистический центр в Кыргызстане

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Корее Динара Кемелова на встрече с председателем CJ Group Кен Шик Соном предложила строительство торгово-логистических центров и СЭЗ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

По ее данным, Динара Кемелова предложила Кен Шик Сону создать совместные предприятия по переработке пищевых продуктов для повышения экспортных возможностей Кыргызстана и экспорта кыргызских экологически чистых продуктов на другие рынки. Более того, корейской компании предложили строительство торгово-логистических центров и СЭЗ.

«Председатель CJ Group отметил, что компания имеет большой опыт в сфере логистики и заведений общественного питания. Заверил, что внимательно изучит предложения кыргызской стороны», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы МИД КР. Динара Кемелова на встрече с председателем «CJ Group» Кен Шик Соном.

По данным МИД, CJ Group является одним из крупных холдингов в Республике Корея, в состав которого входит более 20 компаний. В частности, CJ Group занят в сфере логистики, ресторанного бизнеса, поставки пищевых продуктов, медиаразвлечений, интернет-шопинга, фармацевтики.

Читайте по теме В Ат-Баши закрыли проект по строительству логистического центра