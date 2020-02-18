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Общество

Корее предложили построить торгово-логистический центр в Кыргызстане

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Корее Динара Кемелова на встрече с председателем CJ Group Кен Шик Соном предложила строительство торгово-логистических центров и СЭЗ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

По ее данным, Динара Кемелова предложила Кен Шик Сону создать совместные предприятия по переработке пищевых продуктов для повышения экспортных возможностей Кыргызстана и экспорта кыргызских экологически чистых продуктов на другие рынки. Более того, корейской компании предложили строительство торгово-логистических центров и СЭЗ.

«Председатель CJ Group отметил, что компания имеет большой опыт в сфере логистики и заведений общественного питания. Заверил, что внимательно изучит предложения кыргызской стороны», — говорится в сообщении.

пресс-службы МИД КР
Фото пресс-службы МИД КР. Динара Кемелова на встрече с председателем «CJ Group» Кен Шик Соном.

По данным МИД, CJ Group является одним из крупных холдингов в Республике Корея, в состав которого входит более 20 компаний. В частности, CJ Group занят в сфере логистики, ресторанного бизнеса, поставки пищевых продуктов, медиаразвлечений, интернет-шопинга, фармацевтики.

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В Ат-Баши закрыли проект по строительству логистического центра

Отметим, на этой неделе разгорелся скандал вокруг строительства логистического центра в Нарыне. Ранее государственная СЭЗ «Нарын» передала 200 гектаров земли в Ат-Башинском районе в аренду на 49 лет кыргызско-китайскому предприятию «СЭЗ Ат-Баши», руководителями которого являются китайский инвестор Лю Ин и местный бизнесмен Эмилбек Абдыкадыров. Предприятие получило землю для реализации проекта по строительству логистического центра. В декабре прошлого года было начато строительство. Местное население выступило против китайских инвесторов и неоднократно выходило на митинги. В итоге проект закрыли, а инвесторы потребуют 43 миллиона сомов, которые компания в него уже вложила. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144000/
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