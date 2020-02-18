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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Мэрия так и не получила ответ, почему Проект детальной планировки засекречен

Мэрия Бишкека так и не получила ответ, почему Проект детальной планировки центральной части столицы засекречен. Об этом 24.kg сообщил вице-мэр города Уланбек Азыгалиев. 

По его словам, несмотря на это, встреча с инициативной группой горожан по вопросу ПДП состоится после сессии БГК, которая пройдет завтра, 19 февраля.

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«Ответ из Государственного проектного института на свое письмо я не получил. Сегодня мы планируем провести совещание по ПДП с исполнителями, представителями муниципальных подразделений. Затем проведем большую встречу с бишкекчанами. Надеюсь, на этой неделе мы точку в вопросе поставим», — сказал Уланбек Азыгалиев.

Напомним, что горожане неоднократно просили депутатов БГК и столичный муниципалитет представить документ на общественное обсуждение. Уже после утверждения проекта инициативная группа бишкекчан обратилась к городским властям с письменными запросами о представлении ПДП и документов, с ним связанных. Но горожанам отказали в предоставлении утвержденного Проекта детальной планировки центральной части города.

В управлении капстроительства мэрии заявили, что передать документ не могли, потому как не они владельцы ПДП, только заказчики. Активисты направили повторный запрос в муниципалитет и напомнили, что законодательство страны гарантирует каждому право доступа к информации. В Бишкекглавархитектуре заметили, что Проект детальной планировки центральной части вывешен на сайте Госстроя.

Позднее в мэрии признали, что ПДП все-таки засекречен. Но гриф наложил разработчик проекта — Государственный проектный институт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143921/
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