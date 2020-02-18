От нового коронавируса в Китае излечились почти 13 тысяч человек

Число людей, которые вылечились от нового коронавируса в Китае, увеличилось до 12 тысяч 692 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом в Китае, достигло 73 тысяч 332 человек. За последние сутки число подтвержденных случаев болезни выросло на 2 тысячи человек.

От вируса умерли 1 тысяча 873 человека.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 59 тысяч 989 случаев заражения, 1 тысячу 789 умерших и 7 тысяч 862 выздоровевших.

Увеличивается и число стран, где зафиксировали зараженных коронавирусом. На сегодня за пределами Китая подтверждено 896 случаев заболевания в 27 странах. Больше всего больных в Японии (66), Таиланде (35), Сингапуре (77), Гонконге (60), Южной Корее (30), на Тайване (22), в Австралии (15), Германии (16), США (15) и Малайзии (22).

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.