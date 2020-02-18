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Общество
Сюжет: ЧП в армии

Задержанного за взятку коменданта Генштаба признали виновным и оштрафовали

Первомайский районный суд Бишкека признал виновным бывшего коменданта Генштаба Эрмека Уралиева. Об этом 24.kg сообщили в суде.

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Уточняется, что военнослужащего оправдали по статье «Мошенничество», но осудили по статье «Злоупотребление должностным положением».

Эрмеку Уралиеву назначено наказание в виде штрафа в размере 260 тысяч сомов в доход государства.

Адвокат Юрий Скатневский заявил, что решение суда обжаловано в Бишкекском городском суде.

Напомним, начальник отдела комендантской службы Генерального штаба задержан 13 декабря 2018 года с поличным при получении взятки. Военная прокуратура по материалам Антикоррупционной службы ГКНБ возбудила уголовное дело по факту вымогательства взятки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143891/
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