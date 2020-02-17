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Общество
Сюжет: Безопасный город

В Бишкеке эвакуируют машины, владельцы которых не оплатили штраф

С сегодняшнего дня в Бишкеке начались активные работы по принудительной эвакуации автомобилей, чьи владельцы не оплачивают штрафы ПДД по линии «Безопасного города». Об этом 24.kg сообщил начальник пресс-службы ГУОБДД Тилек Исаев.

из Telegram-канала «Короче»
Фото из Telegram-канала «Короче». В Бишкеке эвакуируют автомобили злостных неплательщиков штрафов и нарушителей ПДД

По его словам, эвакуируют и те транспортные средства, на которые составлены протоколы за нарушения Правил дорожного движения.

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«Такие мероприятия проводятся в Чуйской области, столице, регионам тоже дали поручение. Автомобили злостных неплательщиков штрафов ПДД будут водворять на штрафстоянку», — сказал Тилек Исаев.

Уточняется, что за два дня — 15 и 16 февраля — на штрафстоянку Бишкека водворили 20 машин.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143831/
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