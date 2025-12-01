14:22
Происшествия

В Бишкеке съемки ради лайков закончились штрафстоянкой

Сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД задержали водителей трех автомобилей BMW, которые во время съемки рекламного ролика грубо нарушили Правила дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, водители развивали высокую скорость и позволяли пассажирам полностью высовываться из окон. В ГУОБДД отметили, что такие действия создавали прямую угрозу другим участникам дорожного движения и нарушали требования безопасности.

При проверке выяснилось, что у задержанных были штрафы, которые они оплатили на месте.

По решению инспекторов водителей двух машин оштрафовали на 16 тысяч сомов, авто помещены на штрафстоянку. 
