Россия передаст Кыргызстану два автопоезда для проведения профосмотров населения

Россия передаст Кыргызстану два автопоезда для проведения профилактических осмотров населения труднодоступных районов. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, соответствующее соглашение по реализации проекта «Караван здоровья» подписали министр здравоохранения КР Космосбек Чолпонбаев и директор российского общественного фонда «СПИД Инфосвязь» Елена Перышкина.

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В ведомстве отметили, что на приобретение автопоездов будет предоставлен грант из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере $2 миллионов.

По словам заместителя директора фонда «СПИД Инфосвязь» Ирины Костецкой, как только ЕФСР закончит свои внутренние процедуры, будет объявлен тендер на закупку автопоездов. Поставка ожидается в конце октября — начале ноября.

Ранее по линии общественного фонда Кыргызстану были переданы мобильные клиники на базе КамАЗов в Ошскую, Чуйскую, Иссык-Кульскую, Джалал-Абадскую и Баткенскую области.

«Представители фонда «СПИД Инфосвязь» подчеркнули, что и в этом году готовы поддержать работу мобильных клиник. Кроме поддержки медицинского и техперсонала, техобслуживания и ремонта автомашин, будет предоставлено четыре вида тест-систем на определение ВИЧ, гепатита и других заболеваний», — заметили в Минздраве.

Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев выразил благодарность правительству РФ и общественному фонду за оказываемую техническую помощь КР. По его словам, специалисты мобильных клиник за 2019-й провели бесплатный медицинский осмотр около 60 тысяч жителей отдаленных районов республики.