Дело депутата Сапарали Борубаева. В УВД Баткена призывают не политизировать

Председатель Катранского айыльного кенеша Лейлекского района Сапарали Борубаев задержан по подозрению в совершении хулиганства. Об этом сообщила пресс-служба УВД Баткена.

По ее данным, потерпевший Нурдин Дуйшебаев находится в отделении травматологии районной больницы, ему назначены необходимые экспертизы.

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«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство», и начата досудебная проверка. В этом деле нет политической подоплеки. Сапарали Борубаев за свои действия ответит в соответствии с требованиями закона», — пишет УВД.

Депутат Сапарали Борубаев задержан вчера вечером. 12 февраля в милицию обратился его коллега Нурдин Дуйшебаев. Он заявил, что Борубаев избил его.

Председатель айыльного кенеша опроверг драку. Сапарали Борубаев — один из активных членов ОО «Чек ара», не раз выступал за решение споров на кыргызско-таджикской границе и обращался к президенту Сооронбаю Жээнбекову.