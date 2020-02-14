Дело депутата Сапарали Борубаева. В УВД Баткена призывают не политизировать

Председатель Катранского айыльного кенеша Лейлекского района Сапарали Борубаев задержан по подозрению в совершении хулиганства. Об этом сообщила пресс-служба УВД Баткена.
По ее данным, потерпевший Нурдин Дуйшебаев находится в отделении травматологии районной больницы, ему назначены необходимые экспертизы.
Депутат Сапарали Борубаев задержан вчера вечером. 12 февраля в милицию обратился его коллега Нурдин Дуйшебаев. Он заявил, что Борубаев избил его.
Председатель айыльного кенеша опроверг драку. Сапарали Борубаев — один из активных членов ОО «Чек ара», не раз выступал за решение споров на кыргызско-таджикской границе и обращался к президенту Сооронбаю Жээнбекову.