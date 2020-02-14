92 процента кыргызстанцев считают самой большой проблемой коррупцию. Опрос МРИ

Международный республиканский институт (МРИ) провел традиционный опрос среди кыргызстанцев.

Как отмечают инициаторы социологического исследования, новый общенациональный опрос общественного мнения демонстрирует озабоченность коррупцией и безработицей, а также информирует о приоритетах местного населения накануне предстоящих муниципальных выборов.

«Жители Кыргызстана ясно указывают, что проблемы коррупции и безработицы являются для них приоритетными так же, как и реакция местных властей на проблемы, например, такие как состояние дорог и улиц», — заявил заместитель директора МРИ по Евразии Бахтиер Нишанов.

«Политическим лидерам стоит разработать платформы, направленные на решение этих острых для населения проблем», — отметил он.

Безработица (67 процентов) и коррупция (54 процента) возглавляют список проблем, которые, по мнению респондентов, страна испытывает на сегодняшний день.

92 процента населения считает коррупцию «большой» или «очень большой» проблемой для Кыргызстана. При оценке действий властей по этому вопросу 72 процента участников опроса считают, что власти прилагают недостаточно усилий для решения данной проблемы.

В целом 52 процента респондентов считают, что страна развивается в правильном направлении, в то время как 36 процентов полагают, что направление развития страны неправильное — прирост в девять процентных пунктов по сравнению с прошлым опросом, проведенным МРИ в ноябре 2018 года.