12:39
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

92 процента кыргызстанцев считают самой большой проблемой коррупцию. Опрос МРИ

Международный республиканский институт (МРИ) провел традиционный опрос среди кыргызстанцев.

Как отмечают инициаторы социологического исследования, новый общенациональный опрос общественного мнения демонстрирует озабоченность коррупцией и безработицей, а также информирует о приоритетах местного населения накануне предстоящих муниципальных выборов.

«Жители Кыргызстана ясно указывают, что проблемы коррупции и безработицы являются для них приоритетными так же, как и реакция местных властей на проблемы, например, такие как состояние дорог и улиц», — заявил заместитель директора МРИ по Евразии Бахтиер Нишанов.

«Политическим лидерам стоит разработать платформы, направленные на решение этих острых для населения проблем», — отметил он.

Безработица (67 процентов) и коррупция (54 процента) возглавляют список проблем, которые, по мнению респондентов, страна испытывает на сегодняшний день.

92 процента населения считает коррупцию «большой» или «очень большой» проблемой для Кыргызстана. При оценке действий властей по этому вопросу 72 процента участников опроса считают, что власти прилагают недостаточно усилий для решения данной проблемы.

В целом 52 процента респондентов считают, что страна развивается в правильном направлении, в то время как 36 процентов полагают, что направление развития страны неправильное — прирост в девять процентных пунктов по сравнению с прошлым опросом, проведенным МРИ в ноябре 2018 года.

Среди главных проблем местного значения респонденты отмечают плохие дороги, нехватку питьевой и поливной воды, а также безработицу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143611/
просмотров: 360
Версия для печати
Материалы по теме
Сотрудник Финпола организовал схему ввоза товаров из ЕАЭС без уплаты налогов
Судьи, отпустившие подозреваемого в коррупции чиновника, отделались выговорами
В Жогорку Кенеше требуют проверить Пограничную службу на предмет коррупции
Еще один пограничник заявил о коррупции в ведомстве и попросил защиты президента
Из-за разбитой дороги на Ауэзова в Бишкеке водителям приходится нарушать ПДД
В Кыргызстане политической оппозиции нет, считают читатели 24.kg
Судебный исполнитель в Бишкеке продал конфискованное у контрабандистов мясо
Есть ли в Кыргызстане политическая оппозиция? Опрос
Совет безопасности взял на контроль дело пограничника Талгата Аланова
Спасибо за критику. На жалобу жителя Каракола ответили чиновники
Популярные новости
Под снос в&nbsp;Бишкеке могут пойти сталинки, хрущевки и&nbsp;&laquo;элитки&raquo; из-за принятого ПДП Под снос в Бишкеке могут пойти сталинки, хрущевки и «элитки» из-за принятого ПДП
Президент Казахстана ответил на&nbsp;трогательное обращение дунганского мальчика Президент Казахстана ответил на трогательное обращение дунганского мальчика
50-летний Нурлан Мотуев вновь женился. Невесте 22&nbsp;года 50-летний Нурлан Мотуев вновь женился. Невесте 22 года
Семь важных вещей, которые попытались скрыть в&nbsp;Проекте детальной планировки Семь важных вещей, которые попытались скрыть в Проекте детальной планировки
Бизнес
Cколько вы&nbsp;накопите за&nbsp;год, если откажетесь от&nbsp;мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат?
&laquo;Вы&nbsp;некорректны&raquo;. Представители &laquo;Акнета&raquo; ответили депутату Рыскелди Момбекову «Вы некорректны». Представители «Акнета» ответили депутату Рыскелди Момбекову
Сделайте ценный подарок с&nbsp;быстрым кредитом от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Сделайте ценный подарок с быстрым кредитом от «Бакай Банка»
Что подарить на&nbsp;День влюбленных ЕМУ и&nbsp;ЕЙ Что подарить на День влюбленных ЕМУ и ЕЙ
14 февраля, пятница
12:23
Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких т...
12:02
Еще один инцидент с гражданскими активистами. Теперь неизвестные угрожают в Оше
11:50
92 процента кыргызстанцев считают самой большой проблемой коррупцию. Опрос МРИ
11:36
Мужу Ширин Айтматовой продлили срок содержания под стражей до апреля
11:27
Выборы-2020. Прокуратуре поручено выявить нарушения при массовой прописке