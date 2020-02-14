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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Партия «Мекеним Кыргызстан» впервые сделала публичное заявление

Партия «Мекеним Кыргызстан» впервые сделала публичное обращение. В политической организации заявляют об озабоченности в связи с искусственным приростом населения в городах, где 12 апреля состоятся выборы депутатов в местные кенеши.

Прецедент, получивший широкую огласку, не должен остаться без внимания уполномоченных лиц, ответственных за проведение голосования.

Факты прописки необъяснимо большого количества внутренних мигрантов в городах Ош, Токмак, Каракол, Балыкчи и Майлуу-Суу в преддверии выборов-2020 указывают на то, что в Кыргызстане появились силы, занимающиеся электоральным мошенничеством.

По мнению партии, очевидно, что подобные схемы используются для искажения результатов реального волеизъявления избирателей.

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«По сведениям действующих депутатов парламента, отдельные сотрудники ГРС на местах умудрились прописать в своих квартирах по 400-500 человек. Правоохранительные структуры и органы национальной безопасности обязаны проверить озвученные сведения и в сжатые сроки представить общественности исчерпывающую информацию по итогам проведенного расследования», — отмечают в «Мекеним Кыргызстан».

Политическая организация призывает приостановить замену паспортов переселенцам в тех городах, где 12 апреля 2020 года должны состояться выборы в местные кенеши, чтобы не допустить фальсификации итогов голосования.

Ограничения должны действовать до 2 апреля — дня окончательного формирования списка избирателей (за исключением случаев окончания срока действия документа и достижения 18-летия).

Со стороны ЦИК и компетентных органов должны быть приняты исчерпывающие меры для того, чтобы пресечь и нейтрализовать любые попытки заранее повлиять на результаты выборов. В противном случае доверие к избирательной системе Кыргызстана будет серьезно подорвано.

Партия «Мекеним Кыргызстан» призывает всех участников предстоящих выборов отказаться от использования грязных технологий. Победитель будет признан народом только в том случае, если получит голоса избирателей в честной и открытой борьбе.

Напомним, в Оше только за один месяц прописку сменили 33 тысячи 805 человек, в Токмаке — 6 тысяч 950, в Караколе — 2 тысячи 798.

Президент страны подписал указ, согласно которому выборы в местные кенеши состоятся 12 апреля 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143594/
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