Выборы-2020. Партия «Мекеним Кыргызстан» впервые сделала публичное заявление

Партия «Мекеним Кыргызстан» впервые сделала публичное обращение. В политической организации заявляют об озабоченности в связи с искусственным приростом населения в городах, где 12 апреля состоятся выборы депутатов в местные кенеши.
Прецедент, получивший широкую огласку, не должен остаться без внимания уполномоченных лиц, ответственных за проведение голосования.
Факты прописки необъяснимо большого количества внутренних мигрантов в городах Ош, Токмак, Каракол, Балыкчи и Майлуу-Суу в преддверии выборов-2020 указывают на то, что в Кыргызстане появились силы, занимающиеся электоральным мошенничеством.
По мнению партии, очевидно, что подобные схемы используются для искажения результатов реального волеизъявления избирателей.
«По сведениям действующих депутатов парламента, отдельные сотрудники ГРС на местах умудрились прописать в своих квартирах по 400-500 человек. Правоохранительные структуры и органы национальной безопасности обязаны проверить озвученные сведения и в сжатые сроки представить общественности исчерпывающую информацию по итогам проведенного расследования», — отмечают в «Мекеним Кыргызстан».
Политическая организация призывает приостановить замену паспортов переселенцам в тех городах, где 12 апреля 2020 года должны состояться выборы в местные кенеши, чтобы не допустить фальсификации итогов голосования.
Ограничения должны действовать до 2 апреля — дня окончательного формирования списка избирателей (за исключением случаев окончания срока действия документа и достижения 18-летия).
Со стороны ЦИК и компетентных органов должны быть приняты исчерпывающие меры для того, чтобы пресечь и нейтрализовать любые попытки заранее повлиять на результаты выборов. В противном случае доверие к избирательной системе Кыргызстана будет серьезно подорвано.
Партия «Мекеним Кыргызстан» призывает всех участников предстоящих выборов отказаться от использования грязных технологий. Победитель будет признан народом только в том случае, если получит голоса избирателей в честной и открытой борьбе.
Напомним, в Оше только за один месяц прописку сменили 33 тысячи 805 человек, в Токмаке — 6 тысяч 950, в Караколе — 2 тысячи 798.
Президент страны подписал указ, согласно которому выборы в местные кенеши состоятся 12 апреля 2020 года.