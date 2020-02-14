Жестокое обращение в детсаду Кара-Суу: чиновники не нашли подтверждения жалобе

Члены межведомственной комиссии, созданной на базе Министерства образования и науки, проверяют заявление родителей воспитанников детского сада «Бостон», функционирующего в Кара-Суйском районе Ошской области.

Как сообщили 24.kg в министерстве, факт жестокого обращения с детьми не нашел подтверждения. Чиновники рассказали, что аналогичное заявление от родителей детей, посещающих этот детсад, уже поступало в ведомство полгода назад. Тогда инспекторы тоже не нашли никаких нарушений.

Напомним, что родители обратились в органы прокуратуры и к журналистам с жалобой на воспитательницу Гулзаду Субанкулову. Они утверждали, что она грубо обращается с детьми. А ее девятилетний сын, который не ходит в школу, закрывает малышей в туалете и заклеивает им рот скотчем.